Падение в базовых отраслях экономики Украины замедлилось в три раза

Фото: фабрика (Виталий Носач, РБК-Украина)

Экономическая активность восстанавливается после отмены жесткого карантина

В августе 2020 года падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) замедлилось до 1,6% г/г. Это в 3,3 раза меньше, чем в июле (5,3%).

Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (сентябрь 2020 года).

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Как отмечается в обзоре, в августе наблюдалось постепенное восстановление экономической активности.

В частности, стремительно возросла оптовая торговля на фоне улучшения показателей экспорта. Увеличение экспорта зерновых и перевозок строительных материалов обусловило замедление падения в транспорте.

Кроме того, реализация государственных инфраструктурных проектов обеспечила возобновление роста в строительстве.

Рост доходов населения, улучшение потребительских настроений и переориентация на внутренний туризм на фоне сохранения ограничений на зарубежные поездки поддерживали розничную торговлю.

Спад в сельском хозяйстве замедлился за счет улучшения показателей животноводства.

Однако падение в промышленности углубилось на фоне сокращения производства в энергетике, все еще слабого инвестиционного спроса, ухудшения внешней конъюнктуры для химической продукции и исчерпания запасов семян подсолнечника, что привело к возобновлению спада в пищевой промышленности, отметили в НБУ.

Отметим, Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2020 года. Согласно уточненным данным, экономика сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, против первого квартала года падение составило 9,9%.

Напомним, Кабинет министров сохранил прогноз падения экономики на 2020 год на уровне 4,8%. По оценке Минэкономики, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.