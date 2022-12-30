Падают на "своих". В российской Волгоградской области нашли обломки ракет (видео)

В Волгоградской области РФ вчера, 29 декабря во время массированной ракетной атаки оккупантов на Украину досталось и самим россиянам. Жители Руднянского района обнаружили обломки крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание V1.RU.

"Неизвестные летающие, вероятно, военные объекты упали в Руднянском районе Волгоградской области. Огромные серые обломки обнаружили жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 километрах от села", - говорится в сообщении.

В свою очередь местные власти заявили, что на месте падения работают полиция и военные, пострадавших нет.

Как пишут СМИ, инцидент произошел вчера в первой половине дня, до обеда (именно тогда Россия совершала массированный ракетный террор против Украины).

По информации журналистов, визуально обломки напоминают части крылатой ракеты большой дальности из семейства Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK.

Впрочем, в Минобороны РФ пока не комментировали ситуацию.

Издание обращает внимание, что подобные случаи уже происходили и раньше. Так, обломки ракет совсем недавно находили в Еланском и Руднянском районах Волгоградской области.

Тогда падение обломков по времени тоже совпало с очередной ракетной атакой россиян на Украину. Местные власти сначала заявляли, что обломки принадлежат Минобороны РФ, но затем удалили этот пост.

Напомним, что 29 декабря Россия с самого утра совершила массированную ракетную и дроновую атаку по разным направлениям и по всем регионам Украины. По данным воздушных сил ВСУ, враг вчера выпустил по Украине 70 ракет, из которых 58 - сбили.

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