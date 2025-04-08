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Падають і долар, і євро: які курси в обмінниках

Україна, Вівторок 08 квітня 2025 10:00
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Падають і долар, і євро: які курси в обмінниках Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 8 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,20 гривень, курс євро впав на 30 копійок до 45,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,70 гривень, євро по 44,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,08-41,13 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з початку вересня 2024 року.

Офіційний курс на 8 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,0807 гривень за 1 долар (-0,1134 грн).

Нижчим курс був тільки 3 вересня минулого року - 41,0592 грн/долар.

Офіційний курс євро становитиме 45,0532 гривень за 1 євро (-0,4992 грн).

Прогноз курсу

Аналітики інвесткомпанії ICU вважають, що НБУ ще довгий час зможе утримувати курс гривні до долара на високому рівні.

Цьому, зокрема, сприятиме зростання планових обсягів міжнародної фінансової допомоги у 2025 році.

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