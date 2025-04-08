Падают и доллар, и евро: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 8 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,20 гривен, курс евро упал на 30 копеек до 45,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,70 гривен, евро по 44,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,08-41,13 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с начала сентября 2024 года.

Официальный курс на 8 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,0807 гривен за 1 доллар (-0,1134 грн).

Ниже курс был только 3 сентября прошлого года - 41,0592 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 45,0532 гривен за 1 евро (-0,4992 грн).

Прогноз курса

Аналитики инвесткомпании ICU считают, что НБУ еще долгое время сможет удерживать курс гривны к доллару на высоком уровне.

Этому, в частности, будет способствовать рост плановых объемов международной финансовой помощи в 2025 году.