ua en ru
Пн, 14 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сигарети за рік подорожчали на 30 гривень: як змінюватимуться ціни далі

Україна, Понеділок 14 липня 2025 14:41
UA EN RU
Сигарети за рік подорожчали на 30 гривень: як змінюватимуться ціни далі Фото: ціни на сигарети в Україні зросли за рік на 30% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Стрибок цін на сигарети в Україні цього року був викликаний змінами в законодавстві. Надалі вони дорожчатимуть повільніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики(Держстат).

Ціни на алкоголь

За даними Держстату, у червні 2025 року порівняно з червнем 2025 року:

  • ціни на горілку зросли на 3,6% до 119,6 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • вина столові українських марок подорожчали на 8,0% до 120,1 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво подорожчало на 12,5% до 36,0 гривень за пляшку 0,5 літра.

Ціни на сигарети

  • Сигарети з фільтром вітчизняних марок подорожчали на 33,1% до 106,4 гривень за пачку.
  • Сигарети медімум-класу подорожчали на 31,3% до 116,5 гривень за пачку.
  • Сигарети преміум-класу подорожчали на 27,5% до 135,2 гривень за пачку.

Сигарети за рік подорожчали на 30 гривень: як змінюватимуться ціни далі

Підвищення цін на сигарети

Сигарети займають 3,9% у споживчих витратах українців. На алкоголь українці витрачають 4,0%. Мінімальні ціни на алкоголь майже не підвищувалися з 2018 року, у зв'язку з чим ціни на нього майже не зростають.

Як зазначили в НБУ, закон про підвищення акцизів передбачає різке збільшення ставок саме 2025 року. У 2026-2028 роках акциз зростатиме помірно. У зв'язку з цим у 2025 році очікується більш значне зростання цін на сигарети.

За даними КМІС, у лютому-березні 2025 року 31% респондентів заявили, що вживають тютюнові або нікотинові вироби (щодня - 27%). Вживання тютюнових або нікотинових виробів помітно більш поширене серед чоловіків, ніж серед жінок. Так, серед чоловіків вживають такі вироби 41%, серед жінок - 16%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики
Новини
Мета №1 для Кіта Келлога: що спецпредставник Трампа робитиме в Україні
Мета №1 для Кіта Келлога: що спецпредставник Трампа робитиме в Україні
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем