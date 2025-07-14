Сигарети за рік подорожчали на 30 гривень: як змінюватимуться ціни далі

Стрибок цін на сигарети в Україні цього року був викликаний змінами в законодавстві. Надалі вони дорожчатимуть повільніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат) .

За даними Держстату, у червні 2025 року порівняно з червнем 2025 року:

Підвищення цін на сигарети

Сигарети займають 3,9% у споживчих витратах українців. На алкоголь українці витрачають 4,0%. Мінімальні ціни на алкоголь майже не підвищувалися з 2018 року, у зв'язку з чим ціни на нього майже не зростають.

Як зазначили в НБУ, закон про підвищення акцизів передбачає різке збільшення ставок саме 2025 року. У 2026-2028 роках акциз зростатиме помірно. У зв'язку з цим у 2025 році очікується більш значне зростання цін на сигарети.

За даними КМІС, у лютому-березні 2025 року 31% респондентів заявили, що вживають тютюнові або нікотинові вироби (щодня - 27%). Вживання тютюнових або нікотинових виробів помітно більш поширене серед чоловіків, ніж серед жінок. Так, серед чоловіків вживають такі вироби 41%, серед жінок - 16%.

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