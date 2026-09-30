P1-SUN JetKiller знищив реактивний дрон "Герань-5" (відео)

Під час бойової роботи екіпаж також використав систему віддаленого керування SkyFall.

Вона дає можливість дистанційно управляти перехоплювачем з будь-якої точки світу.

Про SkyFall

SkyFall - українська технологічно-оборонна компанія, що об’єднує R&D-центр, масштабне виробництво та сертифіковану Академію.

До ключових продуктів SkyFall належать важкий бомбер Vampire, FPV-дрони Shrike, перехоплювач P1-SUN, системи зв’язку та критично важливі компоненти.

Ці системи масово застосовуються Силами оборони України та довели свою ефективність у складних умовах за активної протидії противника.

Рішення SkyFall уже допомогли українським захисникам знищити живу силу та ворожу техніку противника на десятки мільярдів доларів.