P1-SUN JetKiller знищив реактивний дрон "Герань-5" (відео)

Перехоплювач P1-SUN JetKiller виробництва SkyFall знищив російський реактивний дрон "Герань-5".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні кадри.
Під час бойової роботи екіпаж також використав систему віддаленого керування SkyFall.
Вона дає можливість дистанційно управляти перехоплювачем з будь-якої точки світу.
Про SkyFall
SkyFall - українська технологічно-оборонна компанія, що об’єднує R&D-центр, масштабне виробництво та сертифіковану Академію.
До ключових продуктів SkyFall належать важкий бомбер Vampire, FPV-дрони Shrike, перехоплювач P1-SUN, системи зв’язку та критично важливі компоненти.
Ці системи масово застосовуються Силами оборони України та довели свою ефективність у складних умовах за активної протидії противника.
Рішення SkyFall уже допомогли українським захисникам знищити живу силу та ворожу техніку противника на десятки мільярдів доларів.
Як повідомлялось, У червні SkyFall презентувала дрон P1-SUN Long зі збільшеним радіусом дії та штучним інтелектом для автоматичного захоплення цілей.