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P1-SUN JetKiller знищив реактивний дрон "Герань-5" (відео)

14:51 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Новіков
P1-SUN JetKiller знищив російський реактивний дрон "Герань-5" (фото: SkyFall)

Перехоплювач P1-SUN JetKiller виробництва SkyFall знищив російський реактивний дрон "Герань-5".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні кадри.

Під час бойової роботи екіпаж також використав систему віддаленого керування SkyFall.

Вона дає можливість дистанційно управляти перехоплювачем з будь-якої точки світу.

Про SkyFall

SkyFall - українська технологічно-оборонна компанія, що об’єднує R&D-центр, масштабне виробництво та сертифіковану Академію.

До ключових продуктів SkyFall належать важкий бомбер Vampire, FPV-дрони Shrike, перехоплювач P1-SUN, системи зв’язку та критично важливі компоненти.

Ці системи масово застосовуються Силами оборони України та довели свою ефективність у складних умовах за активної протидії противника.

Рішення SkyFall уже допомогли українським захисникам знищити живу силу та ворожу техніку противника на десятки мільярдів доларів.

Як повідомлялось, У червні SkyFall презентувала дрон P1-SUN Long зі збільшеним радіусом дії та штучним інтелектом для автоматичного захоплення цілей.

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