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P1-SUN JetKiller уничтожил реактивный дрон "Герань-5" (видео)

14:51 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Новиков
P1-SUN JetKiller уничтожил российский реактивный дрон "Герань-5" (фото: SkyFall)

Перехватчик P1-SUN JetKiller производства SkyFall уничтожил российский реактивный дрон "Герань-5".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие кадры.

Во время боевой работы экипаж использовал систему удаленного управления SkyFall.

Она дает возможность дистанционно управлять перехватчиком из любой точки мира.

О SkyFall

SkyFall – украинская технологическо-оборонная компания, объединяющая R&D-центр, масштабное производство и сертифицированную Академию.

К ключевым продуктам SkyFall относятся тяжелый бомбер Vampire, FPV-дроны Shrike, перехватчик P1-SUN, системы связи и критически важные компоненты.

Эти системы массово применяются Силами обороны Украины и доказали свою эффективность в сложных условиях при активном противодействии противника.

Решения SkyFall уже помогли украинским защитникам уничтожить живую силу и вражескую технику противника на десятки миллиардов долларов.

Как сообщалось, в июне SkyFall представила дрон P1-SUN Long с увеличенным радиусом действия и искусственным интеллектом для автоматического захвата целей.

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