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П'ють воду з калюж, поки їх беруть в оточення. Окупанти знову жаліються друзям, - перехоплення

Фото: П'ють воду з калюж, поки їх беруть в оточення. Окупанти знову жаліються друзям (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російський військовий заявив, що на передових позиціях забезпечення погане і вони вимушені пити воду з калюж. В той самий час ЗСУ беруть їх позиції в оточення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"У кільце нас беруть. Половина наших взагалі втекла з позицій. У селах залишилось людей 50-60, а кажуть що 150", - заявив окупант.

Росіянин розповів своєму другові, що на передовій у них величезні втрати, трупів дуже багато. Також окупант поскаржився, що раз на три дні їм дають їжу, а воду вимушені пити з калюж.

"Чуєш і Путін казав, що мобілізованим по 190 тисяч будуть платити, а пацанам по 2, по 4 тисячі приходить на карту. Якщо за 4 тисячі ось так воювати, я піду військкому пику натовчу", - поскаржився окупант.

Нагадаємо, що окупант скаржиться на великі втрати та відсутність підтримки.

Також російський військовий на Донецькому напрямку розповів про відступ військових РФ і злагоджену роботу ЗСУ.

Інший російський солдат поскаржився дружині на несправні танки на Донецькому напрямку та розповів про реальну ситуацію на фронті.

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