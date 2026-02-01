П'яту приватну місію до МКС запустять у січні 2027 року

NASA та компанія Axiom Space уклали контракт на проведення п’ятої приватної пілотованої місії до Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA .

Запуск Axiom Mission 5 запланований на січень 2027 року з Космічного центру Кеннеді у Флориді.

У NASA наголошують, що такі польоти підтверджують перехід комерційного космосу від концепції до практичної реальності та розширюють можливості для майбутніх місій на Місяць і Марс.

Очікується, що екіпаж проведе на борту МКС до двох тижнів, а точна дата старту залежатиме від графіка роботи станції та орбітального трафіку.

Axiom Space запропонує на затвердження NASA та міжнародним партнерам чотирьох кандидатів до складу екіпажу. Після погодження вони пройдуть повний цикл підготовки разом із NASA, партнерами та оператором запуску.

У компанії зазначають, що попередні місії суттєво розширили можливості наукових досліджень у мікрогравітації та заклали основу для створення майбутньої орбітальної станції Axiom Station.

У межах угоди Axiom Space отримає від NASA необхідні ресурси для виконання місії, зокрема логістику, витратні матеріали та підтримку на орбіті, тоді як агентство матиме змогу повертати на Землю наукові зразки з дотриманням умов холодного зберігання.

У NASA також повідомили, що вже працюють над оформленням замовлення на шосту приватну пілотовану місію до МКС, яка стане частиною ширшої стратегії дослідження Місяця та Марса, зокрема в межах програми Artemis.