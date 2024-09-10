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П'ятий день поспіль: в "Укренерго" вирішили не відключати світло 11 вересня

Ілюстративне фото: в "Укренерго" вирішили не відключати світло 11 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 11 вересня, графіки відключення світла не будуть застосовуватись. Це буде п'ятий день без відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 11 вересня, застосування заходів обмеження не прогнозується", - повідомили в "Укренерго".

Українців просять економно використовувати електроенергію та уникати одночасного ввімкнення кількох потужних приладів, особливо в пікові години з 18:00 до 22:00.

Також варто зазначити, що після масштабного обстрілу 26 серпня в Україні вже п'ять днів не застосовуються графіки відключення електрики.

Відключення світла в Україні

Після ударів Росії по енергетиці навесні цього року ситуація з відключеннями електроенергії залишалася складною. Внаслідок обстрілів було знищено понад 80% генераційних потужностей в Україні. Екстрені відключення застосовуються, коли споживання електроенергії перевищує встановлені ліміти на день.

У липні в Україні запустили два енергоблоки на атомних електростанціях, які були на плановому ремонті. Але 26 серпня російські удари знову ускладнили ситуацію, що призвело до відновлення графіків відключень електроенергії.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що росіяни вже готуються до нових атак по українській енергосистемі. Ймовірно, окупанти знову битимуть ракетами та дронами.

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Відключеня світлаУкренерго