Пятый день подряд: в "Укрэнерго" решили не отключать свет 11 сентября

"Завтра, 11 сентября, применение мер ограничения не прогнозируется", - сообщили в "Укрэнерго".

Украинцев просят экономно использовать электроэнергию и избегать одновременного включения нескольких мощных приборов, особенно в пиковые часы с 18:00 до 22:00.

Также следует отметить, что после масштабных обстрелов 26 августа в Украине уже пять дней не применяются графики отключения электричества.

Отключение света в Украине

После ударов России по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии оставалась сложной. В результате обстрелов было уничтожено более 80% генерационных мощностей в Украине. Экстренные отключения применяются, когда потребление электроэнергии превышает установленные лимиты в день.

В июле в Украине запустили два энергоблока на атомных электростанциях, которые были на плановом ремонте. Но 26 августа российские удары снова усложнили ситуацию, что привело к возобновлению графиков отключений электроэнергии.