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Пятый день подряд: в "Укрэнерго" решили не отключать свет 11 сентября

Иллюстративное фото: в "Укрэнерго" решили не отключать свет 11 сентября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в среду, 11 сентября, графики отключения света не будут применяться. Это будет пятый день без отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Завтра, 11 сентября, применение мер ограничения не прогнозируется", - сообщили в "Укрэнерго".

Украинцев просят экономно использовать электроэнергию и избегать одновременного включения нескольких мощных приборов, особенно в пиковые часы с 18:00 до 22:00.

Также следует отметить, что после масштабных обстрелов 26 августа в Украине уже пять дней не применяются графики отключения электричества.

Отключение света в Украине

После ударов России по энергетике весной этого года ситуация с отключениями электроэнергии оставалась сложной. В результате обстрелов было уничтожено более 80% генерационных мощностей в Украине. Экстренные отключения применяются, когда потребление электроэнергии превышает установленные лимиты в день.

В июле в Украине запустили два энергоблока на атомных электростанциях, которые были на плановом ремонте. Но 26 августа российские удары снова усложнили ситуацию, что привело к возобновлению графиков отключений электроэнергии.

Недавно премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что россияне уже готовятся к новым атакам по украинской энергосистеме . Вероятно, оккупанты снова будут бить ракетами и дронами.

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