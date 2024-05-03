В п'яти регіонах України завершується будівництво фортифікацій. Міноборони показало відео

"Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення", - йдеться у повідомленні.

Будівництво фортифікацій в Україні

Ще до того, як ситуація на фронті, зокрема, східному, загострилась, українські сили оборони без зупину займались цілодобовим будівництвом фортифікації.

Буквально 2 травня президент України Володимир Зеленський провів Ставку, одним з питань якої стала саме готовність фортифікаційних рубежів у прикордонних регіонах та на напрямках активних бойових дій.

Нагадаємо, в березні 2024 року заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк називав найбільшу проблему під час будівництва ліній оборони.