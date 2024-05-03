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В пяти регионах Украины завершается строительство фортификаций. Минобороны показало видео

Фото: в пяти областях Украины почти достроены оборонные фортификации (иллюстрация/facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Сразу в пяти регионах Украины завершаются работы по обустройству оборонных фортификаций. Речь идет об областях, расположенных на севере, востоке и юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Сумская, Запорожская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области: сразу на пяти направлениях строительство оборонительных фортификаций подходит к завершению", - говорится в сообщении.

Строительство фортификаций в Украине

Еще до того, как ситуация на фронте, в частности, восточном, обострилась, украинские силы обороны непрерывно занимались круглосуточным строительством фортификаций.

Буквально 2 мая президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, одним из вопросов которой стала именно готовность фортификационных рубежей в приграничных регионах и на направлениях активных боевых действий.

Напомним, в марте 2024 года заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк называл самую большую проблему во время строительства линий обороны.

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