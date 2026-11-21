Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, в частині областей України протягом усієї доби діють планові графіки відключення електроенергії.

Для побутових та всіх інших споживачів - графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг. Для промисловості - графіки обмеження потужності.

Дізнатися точний час відключень за своєю адресою можна на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу (обленерго).