Напомним, в субботу, 21 ноября, в части областей Украины на протяжении всех суток действуют плановые графики отключения электроэнергии.

Для бытовых и всех остальных потребителей - графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 3 очередей. Для промышленности - графики ограничения мощности.

Узнать точное время отключения по своему адресу можно на официальных страницах вашего оператора системы распределения (облэнерго).