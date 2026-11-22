Росія вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, через що у п'яти регіонах країни ввели аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Внаслідок російського удару по об'єктах енергетики на Дніпропетровщині пошкоджено обладнання, що порушило стабільність роботи мережі.
Через це в енергосистемі вимушено застосовують аварійні відключення електроенергії одразу в кількох областях - Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Сумській.
Ремонтні бригади готові розпочати усунення наслідків атаки, щойно це дозволить безпекова ситуація в регіоні.
Паралельно енергетики продовжують ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів в Одеській області. Там значних руйнувань зазнали магістральні електромережі.
Ремонтні підрозділи працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити передачу електроенергії до Одеси та прилеглих районів.
В компанії наголошують, що відновлення вимагає складних технічних рішень і значного обсягу робіт.
Нагадаємо, що 22 листопада у Запорізькій області запровадили спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії.
Через них за деякими адресами світло можуть вимикати поза звичними погодинними обмеженнями.
Того ж дня в "Укренерго" попереджали, що ситуація з електропостачанням в Одесі та прилеглих районах залишається вкрай складною через масштабні наслідки російських атак.