Внаслідок російського удару по об'єктах енергетики на Дніпропетровщині пошкоджено обладнання, що порушило стабільність роботи мережі.

Через це в енергосистемі вимушено застосовують аварійні відключення електроенергії одразу в кількох областях - Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Сумській.

Ремонтні бригади готові розпочати усунення наслідків атаки, щойно це дозволить безпекова ситуація в регіоні.

Паралельно енергетики продовжують ліквідовувати наслідки попередніх обстрілів в Одеській області. Там значних руйнувань зазнали магістральні електромережі.

Ремонтні підрозділи працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити передачу електроенергії до Одеси та прилеглих районів.

В компанії наголошують, що відновлення вимагає складних технічних рішень і значного обсягу робіт.