В результате российского удара по объектам энергетики на Днепропетровщине повреждено оборудование, что нарушило стабильность работы сети.

Поэтому в энергосистеме вынужденно применяют аварийные отключения электроэнергии сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Сумской.

Ремонтные бригады готовы приступить к устранению последствий атаки, как только это позволит ситуация безопасности в регионе.

Параллельно энергетики продолжают ликвидировать последствия предварительных обстрелов в Одесской области. Там значительные разрушения получили магистральные электросети.

Ремонтные подразделения работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее возобновить передачу электроэнергии в Одессу и близлежащие районы.

В компании отмечают, что обновление требует сложных технических решений и значительного объема работ.