Россия в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, из-за чего в пяти регионах страны ввели аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
В результате российского удара по объектам энергетики на Днепропетровщине повреждено оборудование, что нарушило стабильность работы сети.
Поэтому в энергосистеме вынужденно применяют аварийные отключения электроэнергии сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Сумской.
Ремонтные бригады готовы приступить к устранению последствий атаки, как только это позволит ситуация безопасности в регионе.
Параллельно энергетики продолжают ликвидировать последствия предварительных обстрелов в Одесской области. Там значительные разрушения получили магистральные электросети.
Ремонтные подразделения работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее возобновить передачу электроэнергии в Одессу и близлежащие районы.
В компании отмечают, что обновление требует сложных технических решений и значительного объема работ.
Напомним, что 22 ноября в Запорожской области были введены специальные графики аварийных отключений электроэнергии.
Из-за них по некоторым адресам свет могут выключаться вне привычных почасовых ограничений.
В тот же день в "Укрэнерго" предупреждали, что ситуация с электроснабжением в Одессе и близлежащих районах остается крайне сложной из-за масштабных последствий российских атак.