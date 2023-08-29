У п’яти населених пунктах Запорізької області оголосили примусову евакуацію дітей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляється, відповідне звернення Запорізької ОВА було розглянуто на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.



Учасники засідання одноголосно проголосували за проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Василівського та Пологівського районів Запорізької області, що розташовані поблизу районів ведення бойових дій.



Йдеться про п’ять населених пунктів: місто Гуляйполе, селище міського типу Степногірськ, а також села Преображенка, Єгорівка та Новопавлівка.



Через складну безпекову ситуацію та ворожі обстріли звідти буде примусово евакуйовано 54 дитини та 67 супроводжуючих (членів сімей).



Також зазначається, що крім дітей, обов’язкова евакуація стосуватиметься маломобільних осіб, які проживають у зазначених населених пунктах області.

Примусова евакуація дітей

Нагадаємо, ще вчора віцепрем'єр з питань реінтеграції Ірина Верещук анонсувала обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області.

"У нас сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області - Василівський та Пологівський райони. П'ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти", - сказала вона.

Також, за даними Верещук, обов'язкова евакуація дітей у примусовий спосіб відбувається у Вовчанській громаді Куп’янського району Харківської області.

Крім того, досі у Донецькій області залишаються 89 дітей, яких необхідно вивезти у безпечніше місце.