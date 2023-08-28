Сьогодні в Запорізькій області оголосять обов'язкову евакуацію дітей: названо райони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук під час телемарафону.

"У нас сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області - Василівський та Пологівський райони. П'ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти", - сказала вона.

Також, за даними Верещук, обов'язкова евакуація дітей у примусовий спосіб відбувається у Вовчанській громаді Куп’янського району Харківської області. Крім того, досі у Донецькій області залишаються 89 дітей, яких необхідно вивезти у безпечніше місце.

Обов'язкова евакуація дітей

Раніше обов'язкову евакуацію було оголошено у 37 населених пунктах Куп'янського району. Це стосується звільнених міст та сіл, а також територій поблизу зони бойових дій. Крім того, раніше повідомлялося, що в Донецькій області в населених пунктах прифронтових районів, які зазнають російських обстрілів, наразі залишається 89 дітей. Найближчим часом їх планують евакуювати. Зокрема, як писало РБК-Україна, мешканці Авдіївки навмисно ховають своїх дітей від евакуації та не хочуть виїжджати з міста, яким часто б'ють окупанти.