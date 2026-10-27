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П'ятеро жінок звинуватили Трампа в насильстві в оточенні Епштейна, - звіт демократів

06:13 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
П'ятеро жінок звинуватили Трампа в насильстві в оточенні Епштейна, - звіт демократів Фото: сатирична скульптура Трампа та Епштейна біля Капітолію, демократи вимагають розслідувати зв'язки між ними (Getty Images)
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Демократи в юридичному комітеті Палати представників США вимагають призначити спеціального прокурора, щоб розслідувати зв'язки президента Дональда Трампа із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The Hill.

Що в звіті

Звіт оприлюднили в понеділок, 26 жовтня. За даними демократів, 11 жінок пов'язали Трампа зі злочинами Епштейна. П'ятеро з них, як ідеться в документі, прямо звинуватили Трампа в зґвалтуванні або сексуальному насильстві в присутності Епштейна чи в його компанії.

Демократи вважають, що спецпрокурор має розслідувати не лише можливу причетність Трампа, а й дії всіх спільників Епштейна і притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Звинувачення на адресу Мін'юсту

Окремо автори звіту звинувачують генпрокурора Тодда Бланша в тому, що він приховує докази проти президента.

"Замість того щоб домагатися справедливості для постраждалих від Епштейна, колишня генпрокурорка Пем Бонді і генпрокурор Бланш керують Мін'юстом як приватною юридичною фірмою, що захищає свого колишнього клієнта", - йдеться у звіті. Бланш до призначення був особистим адвокатом Трампа.

"Дональд Трамп каже, що знав Джеффрі Епштейна, "як і всі в Палм-Біч". Не зовсім так. Докази щодо 11 жінок розповідають зовсім іншу і значно серйознішу історію", - заявив провідний демократ у комітеті Джеймі Раскін.

Що кажуть у Білому домі

Трамп заперечує будь-яку причетність до злочинів Епштейна. Він стверджує, що не був із ним у дружніх стосунках, ніколи не бував на його острові і не літав його літаком.

Речниця Білого дому Лорен Біс назвала звинувачення неправдивими. "Цей "звіт" - лише відчайдушна спроба божевільних демократів відволікти американців від зростаючої підтримки республіканців", - заявила вона. За її словами, Трамп свого часу вигнав Епштейна зі свого клубу Мар-а-Лаго, бо той був "мерзотником".

У лютому Бонді, виступаючи в цьому ж комітеті, наголошувала, що доказів скоєння Трампом злочину немає.

Ім'я Трампа неодноразово з'являлося в матеріалах справи Епштейна. У розсекречених документах Мін'юсту США, зокрема, йшлося про те, що на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді Трамп знайомився з 14-річною дівчиною.

Розслідування в Конгресі зачіпає й інших відомих людей. У червні співзасновник Microsoft Білл Гейтс розповів комітету Палати представників, що Епштейн шантажував його погрозами оприлюднити інформацію про позашлюбні стосунки.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Демократична партія США Джеффрі Епштейн
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