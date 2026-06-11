Білл Гейтс зізнався, що Епштейн шантажував його погрозами розповісти про позашлюбні зв'язки

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс виступив перед комітетом Палати представників США, який розслідує справу Джеффрі Епштейна. Мільярдер заявив, що фінансист шантажував його інформацією про позашлюбні стосунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Білл Гейтс 10 червня дав закриті свідчення слідству в ході яких сказав, що під час контактів з Епштейном не усвідомлював повною мірою масштабу його злочинів.

"Я не до кінця розумів масштаби злочинів Епштейна", - заявив він, додавши, що ніколи не був свідком незаконних дій з його боку.

Водночас мільярдер розповів, що після знайомства Епштейн намагався використати інформацію про його позашлюбні зв’язки для тиску.

"Епштейн намагався використати інформацію про мої зради, а також низку неправдивих тверджень, щоб змусити мене відновити контакти з ним", - йдеться у свідченнях Гейтса.

За словами бізнесмена, ці спроби виявилися безуспішними.

Що розслідує Конгрес

Слухання відбулися в межах ширшого розслідування щодо того, як Міністерство юстиції США вело справи Епштейна та його соратниці Гіслейн Максвелл.

Голова комітету Джеймс Комер запросив Гейтса для надання пояснень після появи нових документів про його контакти з Епштейном. Згідно з матеріалами справи, після відбуття покарання у 2008 році фінансист неодноразово зустрічався з Гейтсом для обговорення благодійних проектів.

Сам мільярдер раніше визнавав, що контакти зі злочинцем були помилкою, і пояснював їх спробами знайти додаткове фінансування для глобальних гуманітарних програм.

Справа Епштейна

У 2008 році Джеффрі Епштейн визнав провину у справі про проституцію неповнолітньої та відбув 13 місяців ув'язнення. У 2019 році йому висунули нові обвинувачення у торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації, однак він з ними не погодився.

До початку суду Епштейн помер у в'язниці, а його смерть офіційно визнали самогубством.