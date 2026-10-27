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Пятеро женщин обвинили Трампа в насилии в окружении Эпштейна, - отчет демократов

06:13 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Пятеро женщин обвинили Трампа в насилии в окружении Эпштейна, - отчет демократов Фото: сатирическая скульптура Трампа и Эпштейна у Капитолия, демократы требуют расследовать связи между ними (Getty Images)
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Демократы в юридическом комитете Палаты представителей США требуют назначить специального прокурора, чтобы расследовать связи президента Дональда Трампа с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское изданиеThe Hill.

Что в отчете

Отчет был обнародован в понедельник, 26 октября. По данным демократов, 11 женщин связали Трампа с преступлениями Эпштейна. Пятеро из них, как говорится в документе, прямо обвинили Трампа в изнасиловании или сексуальном насилии в присутствии Эпштейна или его компании.

Демократы считают, что спецпрокурор должен расследовать не только возможную причастность Трампа, но и действия всех подельников Эпштейна и привлечь их к уголовной ответственности.

Обвинения в адрес Минюста

Отдельно авторы отчета обвиняют генпрокурора Тодда Бланша в том, что он скрывает доказательства против президента.

"Вместо того чтобы добиваться справедливости для пострадавших от Эпштейна, бывшая генпрокурор Пэм Бонди и генпрокурор Бланш руководят Минюстом как частной юридической фирмой, защищающей своего бывшего клиента", - говорится в отчете. Бланш для назначения был личным адвокатом Трампа.

"Дональд Трамп говорит, что знал Джеффри Эпштейна, "как и все в Палм-Бич". Не совсем так. Доказательства по 11 женщинам рассказывают совсем другую и гораздо более серьезную историю", - заявил ведущий демократ в комитете Джейми Раскин.

Что говорят в Белом доме

Трамп отрицает всякую причастность к преступлениям Эпштейна. Он утверждает, что не был с ним в дружеских отношениях, никогда не бывал на его острове и не летал самолетом.

Представительница Белого дома Лорен Бис назвала обвинения ложными. "Этот "отчет" - лишь отчаянная попытка безумных демократов отвлечь американцев от растущей поддержки республиканцев", - заявила она. По ее словам, Трамп в свое время выгнал Эпштейна из своего клуба Мар-а-Лаго, потому что тот был "мерзавцем".

В феврале Бонди, выступая в этом же комитете, отмечала, что доказательств совершения Трампом преступления нет.

Имя Трампа неоднократно появлялось в делах Эпштейна. В рассекреченных документах Минюста США, в частности, говорилось, что на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде Трамп знакомился с 14-летней девушкой.

Расследование в Конгрессе затрагивает и других известных людей. В июне соучредитель Microsoft Билл Гейтс рассказал комитету Палаты представителей, что Эпштейн шантажировал его угрозами обнародовать информацию о внебрачных отношениях.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Демократическая партия США Джеффри Эпштейн
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