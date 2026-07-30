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П'ята частина електрики США виробляється з допомогою Росії - Bloomberg

23:24 30.07.2026 Чт
2 хв
Заборону мали запровадити ще у 2024 році, але є важлива лазівка
aimg Катерина Коваль
П'ята частина електрики США виробляється з допомогою Росії - Bloomberg Фото: атомна енергетика США досі залежить від російського збагаченого урану (Getty Images)
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Ядерна галузь США досі значною мірою залежить від Москви в постачанні збагаченого урану для реакторів, які виробляють близько пʼятої частини всієї електроенергії країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Скільки урану США купують у Росії

У 2025 році американські оператори реакторів придбали близько 3,28 мільйона одиниць роботи розділення (SWU) послуг зі збагачення урану в Росії - це майже 26% від загального обсягу закупівель. Для порівняння, десять років тому цей показник становив лише 17%.

Загалом іноземні джерела забезпечили 77% послуг зі збагачення, куплених американськими операторами у 2025 році, і Росія залишається найбільшим окремим постачальником. Лише 7% ядерного палива США походить із власного видобутку.

Чому це стає дедалі гострішою проблемою

Вразливість загострюється на тлі того, що Вашингтон просуває відродження ядерної енергетики, спричинене попитом на електрику з боку дата-центрів та електрифікації.

Наявні комунальні компанії намагаються продовжити термін служби реакторів і перезапустити зупинені станції, а розробники малих модульних реакторів мають забезпечити паливо для проєктів на наступне десятиліття.

Яка лазівка дозволяє продовжувати закупівлі

Закон 2024 року забороняє імпорт російського урану, однак дозволяє Міністерству енергетики надавати винятки, якщо альтернативні постачання недоступні або імпорт визнають таким, що відповідає національним інтересам. Ці повноваження втрачають чинність не пізніше січня 2028 року.

Така система створює політичну вразливість, оскільки поставки залежать одночасно від американських дозволів на винятки та російських експортних ліцензій, це залишає компанії залежними від подальшого погіршення стосунків між Москвою та Вашингтоном.

Коли з'являться альтернативні джерела

Власні та союзницькі проєкти зі збагачення урану вже розвиваються, однак терміни залишають прогалину. Завод Urenco USA - компанія, що належить британо-нідерландсько-німецькому консорціуму - уже на початку 2027 року суттєво нарощує потужності зі збагачення урану, здатні забезпечити паливом значну кількість додаткових реакторів.

Більші проєкти від Centrus Energy та Orano запрацюють не раніше 2029 року.

Нагадаємо, США вже неодноразово сигналізували про готовність посилити тиск на Москву. Раніше держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон "готовий втрутитися" у хід війни, щойно зʼявиться реальна можливість досягти мирної угоди.

Також повідомлялося, що "пекельні санкції" Грема можуть виявитись боліснішими за європейські - новий жорсткий пакет обмежень США готуються ухвалити вже у вересні 2026 року.

Крім того, 28 липня Сенат США підтримав законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану - одним із його співавторів був покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

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