ua ru
Пн, 26 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

П'ять військових транспортних літаків РФ залишили авіабазу під Мінськом, - "Гаюн"

Новость на русском →
Мінськ, Понеділок 26 червня 2023 01:59
П'ять військових транспортних літаків РФ залишили авіабазу під Мінськом, - "Гаюн" Фото: транспортні літаки РФ залишили авіабазу під Мінськом (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

З авіабази Мачулищі під Мінськом у Білорусі відлетіли п'ять військових транспортних літаків Іл-76.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Беларускі Гаюн".

За повідомленнями моніторингової групи, з аеродрому полетіли назад, на аеродром вильоту, п'ять військово-транспортних літаків Іл-76. Ці ж літаки вчора ввечері прилетіли із Пскова. Повідомляється, що літаки полетіли порожніми і при цьому в Мачулищі нічого не доставили.

Ймовірно, метою прильоту було перекидання військового контингенту з Білорусі до РФ для придушення "заколоту Пригожина". На це вказує той факт, що літаки на добу просто перебували в Білорусі без ознак будь-якої активності.

Війська РФ у Білорусі

П'ять транспортних літаків Іл-76 приземлилися в Білорусі увечері 24 червня. За інформацією моніторингової групи, літаки прилетіли порожніми.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Білорусь фактично окупована Росією. Держприкордонслужба України зафіксувала невелике збільшення кількості російських військових на території Білорусі. Їхня кількість зросла з 1 до 1,5 тисяч. Вони переважно залучені до навчання, підготовки.

На початку цього року Держприкордонслужба повідомляла, що кількість російських військових у Білорусі становила близько 10-11 тисяч солдатів та офіцерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ИЛ-76 Білорусь ВВС РФ
NEWS
ЗСУ просунулися на 600-1000 метрів. Череватий розповів про ситуацію під Бахмутом
ЗСУ просунулися на 600-1000 метрів. Череватий розповів про ситуацію під Бахмутом
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени