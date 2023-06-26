П'ять військових транспортних літаків РФ залишили авіабазу під Мінськом, - "Гаюн"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Беларускі Гаюн".

За повідомленнями моніторингової групи, з аеродрому полетіли назад, на аеродром вильоту, п'ять військово-транспортних літаків Іл-76. Ці ж літаки вчора ввечері прилетіли із Пскова. Повідомляється, що літаки полетіли порожніми і при цьому в Мачулищі нічого не доставили.

Ймовірно, метою прильоту було перекидання військового контингенту з Білорусі до РФ для придушення "заколоту Пригожина". На це вказує той факт, що літаки на добу просто перебували в Білорусі без ознак будь-якої активності.

Війська РФ у Білорусі

П'ять транспортних літаків Іл-76 приземлилися в Білорусі увечері 24 червня. За інформацією моніторингової групи, літаки прилетіли порожніми.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Білорусь фактично окупована Росією. Держприкордонслужба України зафіксувала невелике збільшення кількості російських військових на території Білорусі. Їхня кількість зросла з 1 до 1,5 тисяч. Вони переважно залучені до навчання, підготовки.

На початку цього року Держприкордонслужба повідомляла, що кількість російських військових у Білорусі становила близько 10-11 тисяч солдатів та офіцерів.