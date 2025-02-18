П'ять українських міст потрапили у рейтинг найдорожчих у світі: хто у списку

Світовий рейтинг найдорожчих міст для життя у 2025 році очолив Нью-Йорк. У цей перелік також потрапили 5 українських міст.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Numbeo.
У даному рейтингу 327 позицій. Експерти при складанні списку враховували середню зарплату у місті, вартість оренди житла, витрати на комунальні послуги, ціни на продукти та одяг, а також на базові послуги, такі як вартість відвідування спортзалу, дитячого садка, поїздки у громадському транспорті та таксі, разове відвідування ресторану тощо.
Хто потрапив у рейтинг:
Додамо, що життя у Києві є на 70% дешевшим, ніж у Нью-Йорку. В українській столиці одна людина на життя в середньому витрачає 21,522 гривні на місяць (без урахування орендної плати). А у Дніпрі життя ще на 6,7% дешевше, ніж у Києві, там в середні витрати становлять 19,681 гривня.
Львів'яни, згідно з цим рейтингом, витрачають 18,685 гривень, одесити - 18,826 гривень, а харків'яни - 18,815 гривень.
Найдорожчим містом світу зараз є Нью-Йорк. Середні витрати на одну людину, включаючи вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста, становлять 5 614 доларів. Друге місце посів Сан-Франциско, його жителі в середньому витрачають 4779 доларів на місяць.
Далі у рейтингу два міста Швейцарії: Цюрих та Женева. Ці міста є найдорожчими у Європі. Також у першій десятці Бостон, Лозанна, Гонолулу, Базель, Сингапур та Вашингтон.
Перша десятка найдорожчих міст (скриншот сайту numbeo.com)
Додамо, що останні три позиції із 327 зайняли Лахор у Пакистані, Коїмбатор в Індії та Александрія у Єгипті, вони набрали трішки більше як 11 балів зі 100.
Раніше ми детально розповідали про те, скільки коштує життя у Києві, а також порівнювали ціни на базові послуги у Берліні та Варшаві.
Читайте також про те, що у 2021 році Київ уперше увійшов у список 100 найкращих міст світу у рейтингу компанії "Resonance". Тоді він посів 87 місце.
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