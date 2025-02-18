UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

П'ять українських міст потрапили у рейтинг найдорожчих у світі: хто у списку

Які міста потрапили у рейтинг найдорожчих (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Світовий рейтинг найдорожчих міст для життя у 2025 році очолив Нью-Йорк. У цей перелік також потрапили 5 українських міст.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Numbeo.

Які українські міста увійшли у рейтинг найдорожчих

У даному рейтингу 327 позицій. Експерти при складанні списку враховували середню зарплату у місті, вартість оренди житла, витрати на комунальні послуги, ціни на продукти та одяг, а також на базові послуги, такі як вартість відвідування спортзалу, дитячого садка, поїздки у громадському транспорті та таксі, разове відвідування ресторану тощо.

Хто потрапив у рейтинг: 

  • Київ посів 259 сходинку із позначкою 21,29 бала зі 100 можливих;
  • Дніпро на 271 місці із 19,8 балами;
  • Львів на 285 місці із 18,2 балами;
  • Одеса на 295 місці із 16,4 балами;
  • Харків на 296 місці із 16,0 балами.

Додамо, що життя у Києві є на 70% дешевшим, ніж у Нью-Йорку. В українській столиці одна людина на життя в середньому витрачає 21,522 гривні на місяць (без урахування орендної плати). А у Дніпрі життя ще на 6,7% дешевше, ніж у Києві, там в середні витрати становлять 19,681 гривня.

Львів'яни, згідно з цим рейтингом, витрачають 18,685 гривень, одесити - 18,826 гривень, а харків'яни - 18,815 гривень.

Позиція Києва у співвідношенні до інших міст у рейтингу (скриншот сайту numbeo.com)

Які міста увійшли у першу десятку найдорожчих міст

Найдорожчим містом світу зараз є Нью-Йорк. Середні витрати на одну людину, включаючи вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста,  становлять 5 614 доларів. Друге місце посів Сан-Франциско, його жителі в середньому витрачають 4779 доларів на місяць.

Далі у рейтингу два міста Швейцарії: Цюрих та Женева. Ці міста є найдорожчими у Європі. Також у першій десятці Бостон, Лозанна, Гонолулу, Базель, Сингапур та Вашингтон.

Перша десятка найдорожчих міст (скриншот сайту numbeo.com)

Додамо, що останні три позиції із 327 зайняли Лахор у Пакистані, Коїмбатор в Індії та Александрія у Єгипті, вони набрали трішки більше як 11 балів зі 100.

Раніше ми детально розповідали про те, скільки коштує життя у Києві, а також порівнювали ціни на базові послуги у Берліні та Варшаві.

Читайте також про те, що у 2021 році Київ уперше увійшов у список 100 найкращих міст світу у рейтингу компанії "Resonance". Тоді він посів 87 місце.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рейтинг