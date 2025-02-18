Пять украинских городов попали в рейтинг самых дорогих в мире: кто в списке

Какие украинские города вошли в рейтинг самых дорогих

В данном рейтинге 327 позиций. Эксперты при составлении списка учитывали среднюю зарплату в городе, стоимость аренды жилья, расходы на коммунальные услуги, цены на продукты и одежду, а также на базовые услуги, такие как стоимость посещения спортзала, детского сада, поездки в общественном транспорте и такси, разовое посещение ресторана и т.д.

Кто попал в рейтинг:

Киев занял 259 место с отметкой 21,29 балла из 100 возможных;

Днепр на 271 месте с 19,8 баллами;

Львов на 285 месте с 18,2 баллами;

Одесса на 295 месте с 16,4 баллами;

Харьков на 296 месте с 16,0 баллами.

Добавим, что жизнь в Киеве на 70% дешевле, чем в Нью-Йорке. В украинской столице один человек на жизнь в среднем тратит 21,522 гривны в месяц (без учета арендной платы). А в Днепре жизнь еще на 6,7% дешевле, чем в Киеве, там в средние расходы составляют 19,681 гривна.

Львовяне, согласно этому рейтингу, тратят 18,685 гривен, одесситы - 18,826 гривен, а харьковчане - 18,815 гривен.

Позиция Киева в соотношении к другим городам в рейтинге (скриншот сайта numbeo.com)

Какие города вошли в первую десятку самых дорогих городов

Самым дорогим городом мира сейчас является Нью-Йорк. Средние расходы на одного человека, включая стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре города, составляют 5 614 долларов. Второе место занял Сан-Франциско, его жители в среднем тратят 4779 долларов в месяц.

Дальше в рейтинге два города Швейцарии: Цюрих и Женева. Эти города являются самыми дорогими в Европе. Также в первой десятке Бостон, Лозанна, Гонолулу, Базель, Сингапур и Вашингтон.

Первая десятка самых дорогих городов (скриншот сайта numbeo.com)

Добавим, что последние три позиции из 327 заняли Лахор в Пакистане,

Коимбатор в Индии и Александрия в Египте, они набрали чуть больше 11 баллов из 100.