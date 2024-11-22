П'ять років у жахливих умовах: як рись Степан знайшов порятунок у Київському зоопарку

Рись Степан, який понад п'ять років перебував у тісних клітках кафе, ресторанів, а також приватних осель, нарешті знайшов свій прихисток. Тепер про нього піклуються співробітники Київського зоопарку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Київський зоопарк".
Тварину передали волонтери цієї осені, і тепер рись проходить реабілітацію.
Після карантину та лікування Степан розпочав адаптацію до умов, максимально наближених до природних.
Повідомляється, що його новий вольєр розташований у фруктовому саду "КиївЗоо".
Степан вже звик до нового життя: він із задоволенням ласує свіжим м’ясом, грається іграшками та насолоджується бігом і стрибками.
Рись можна побачити у природному середовищі зоопарку під час прогулянки.
Нагадаємо, що Київський зоопарк працює з понеділка по неділю, і кожен відвідувач має можливість познайомитися із Степаном.
Відвідати зоопарк можна до 15:00, а перебування на його території можливе до 16:30.
Каси відкриваються у понеділок з 12:00 до 15:00, а з вівторка по неділю - з 10:00 до 15:00.
Київський зоопарк, попри складні умови війни, виконує важливу місію не лише як прихисток для тварин, а й як місце психологічної реабілітації для людей.
З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році зоопарк активно допомагав евакуйованим тваринам з регіонів, постраждалих від бойових дій. У ньому знайшли новий дім понад сотні екзотичних тварин, серед яких черепахи, крокодили, ящірки та мавпи.
Київський зоопарк приймав тварин із розгромлених зоокомплексів по всій країні та продовжує це робити, не дивлячись на всі виклики.
Раніше ми розповідали про те, як сови ГУР оселилися у столичному зоопарку.
Також у нашому матеріалі РБК-Україна ви можете дізнатися про 5 найкрутіших зоопарків в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.