П'ять років у жахливих умовах: як рись Степан знайшов порятунок у Київському зоопарку

Тварину передали волонтери цієї осені, і тепер рись проходить реабілітацію.

Після карантину та лікування Степан розпочав адаптацію до умов, максимально наближених до природних.

Повідомляється, що його новий вольєр розташований у фруктовому саду "КиївЗоо".

Степан вже звик до нового життя: він із задоволенням ласує свіжим м’ясом, грається іграшками та насолоджується бігом і стрибками.

Рись можна побачити у природному середовищі зоопарку під час прогулянки.

Нагадаємо, що Київський зоопарк працює з понеділка по неділю, і кожен відвідувач має можливість познайомитися із Степаном.

Відвідати зоопарк можна до 15:00, а перебування на його території можливе до 16:30.

Каси відкриваються у понеділок з 12:00 до 15:00, а з вівторка по неділю - з 10:00 до 15:00.