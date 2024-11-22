Пять лет в ужасных условиях: как рысь Степан нашел спасение в Киевском зоопарке

Рысь Степан, более пяти лет находившийся в тесных клетках кафе, ресторанов, а также частных домов, наконец нашел свое убежище. Теперь о нем заботятся сотрудники Киевского зоопарка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский зоопарк".
Животное передали волонтеры этой осенью, и теперь рысь проходит реабилитацию.
После карантина и лечения Степан приступил к адаптации к условиям, максимально приближенным к естественным.
Сообщается, что его новый вольер расположен во фруктовом саду "КиевЗоо".
Степан уже привык к новой жизни: он с удовольствием лакомится свежим мясом, играет игрушками и наслаждается бегом и прыжками.
Рысь можно увидеть в природной среде зоопарка во время прогулки.
Напомним, что Киевский зоопарк работает с понедельника по воскресенье, и у каждого посетителя есть возможность познакомиться со Степаном.
Посетить зоопарк можно до 15:00, а пребывание на его территории возможно до 16:30.
Кассы открываются в понедельник с 12:00 до 15:00, а со вторника по воскресенье - с 10:00 до 15:00.
Киевский зоопарк, вопреки сложным условиям войны, выполняет важную миссию не только как приют для животных, но и как место психологической реабилитации для людей.
С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году зоопарк активно помогал эвакуированным животным из пострадавших от боевых действий регионов. В нем обнаружили новый дом более сотни экзотических животных, среди которых черепахи, крокодилы, ящерицы и обезьяны.
Киевский зоопарк принимал животных из разгромленных зоокомплексов по всей стране и продолжает это делать, несмотря на все вызовы.
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