Пять лет в ужасных условиях: как рысь Степан нашел спасение в Киевском зоопарке

Животное передали волонтеры этой осенью, и теперь рысь проходит реабилитацию.

После карантина и лечения Степан приступил к адаптации к условиям, максимально приближенным к естественным.

Сообщается, что его новый вольер расположен во фруктовом саду "КиевЗоо".

Степан уже привык к новой жизни: он с удовольствием лакомится свежим мясом, играет игрушками и наслаждается бегом и прыжками.

Рысь можно увидеть в природной среде зоопарка во время прогулки.

Напомним, что Киевский зоопарк работает с понедельника по воскресенье, и у каждого посетителя есть возможность познакомиться со Степаном.

Посетить зоопарк можно до 15:00, а пребывание на его территории возможно до 16:30.

Кассы открываются в понедельник с 12:00 до 15:00, а со вторника по воскресенье - с 10:00 до 15:00.