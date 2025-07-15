П’ять років роботи ЄДЕССБ. Як надалі планують розширювати систему

За 5 років роботи Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) кількість її користувачів досягла 140 тисяч, збільшившись за останній рік на третину. А кількість виданих містобудівних умов і обмежень - одного з базових документів для початку будь-якого будівництва - за 5 років роботи е-системи склала понад 80 тис., що на чверть більше, ніж рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, ЄДЕССБ створювалась 5 років тому для цифровізації будівельного сектору України, щоб всі процеси, пов’язані з будівництвом, відбувалися лише через неї. Раніше, зауважила Шуляк, паперові документи будівельного сектору могли підроблювати, губити та розглядати, пришвидшуючи чи призупиняючи механізми їх отримання – все це відбувалося вручну, тобто чиновники легко маніпулювали цим за хабарі.

Однак із появою ЄДЕССБ більшість процесів перевели в онлайн-формат, що в рази економить час користувачів і убезпечує їх від шахрайських дій, адже кожен крок одразу фіксується в системі.

"При цьому, що на момент її запуску перехід від паперових форм документообігу до електронних здавався суб‘єктам містобудування чимось неможливим. А зараз ЄДЕССБ стала не лише звичною, але й обов‘язковою", - зазначила Шуляк.

Вона повідомила, що за 5 років роботи кількість зареєстрованих користувачів ЄДЕССБ зросла до 140 тисяч, збільшилась за рік більше ніж на третину. Це архітектори, інженери-проєктувальники, працівники органів архітектурно-будівельного контролю, замовники будівництва, девелопери.

Кількість будівельних послуг за 13 основними категоріями, наданих через портал Дія, зросла із 163 тис. до понад 221 тис., тобто на майже 40%. А будівельними послугами у ЦНАПах скористались понад 410 тис. разів, що на 37% більше, ніж рік тому.

Також за 5 років роботи через е-систему було видано більше ніж 80 тис. містобудівних умов і обмежень (МУО). Шуляк акцентувала, що отримання забудовниками містобудівних умов та обмежень (МУО) - обовʼязковий етап, без якого за законом будівництво неможливе. При цьому цей етап входить у ТОП-3 найбільш корупційних. Рівень корупційного ризику на цьому етапі надзвичайно високий.

У сфері реєстрації спеціальних майнових прав (СМП) - повністю новий функціонал, який запустили упродовж останнього року, – зафіксовано вже 474 об’єкти та 60 тис. майбутніх одиниць нерухомості (квартири, паркомісця, комерційні площі).

Загалом, додала Шуляк, за 5 років роботи загальна кількість зареєстрованих у е-системі документів сягнула 7,5 млн документів.

"Важлива не лише кількість і зручність для користувачів, а і антикорупційних ефект, який забезпечує цифровізація. Так, економічний антикорупційний ефект від роботи ЄДЕССБ становить щонайменше 1,5 млрд грн на рік. Саме таку суму економить держава завдяки мінімізації корупційних ризиків, усуваючи участь чиновників від моментів, де вони роками вимагали хабарі", - наголосила нардеп.

Очікується, що наступними кроками в розвитку ЄДЕССБ стануть запуск мобільного додатку "Прозоре будівництво", автоматизація змін по об’єктах СМП, будівельні послуги у мобільній "Дії" та нові перевірки, які мінімізують людський фактор.

Водночас, наголосила Олена Шуляк, потрібно запроваджувати подальшу автоматизацію будівельної сфери.