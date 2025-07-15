Пять лет работы ЕДЕССБ. Как в дальнейшем планируют расширять систему

За 5 лет работы Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССБ) количество ее пользователей достигло 140 тысяч, увеличившись за последний год на треть. А количество выданных градостроительных условий и ограничений - одного из базовых документов для начала любого строительства - за 5 лет работы е-системы составило более 80 тыс., что на четверть больше, чем год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, ЕДЕССС была создана 5 лет назад для цифровизации строительного сектора Украины, чтобы все процессы, связанные со строительством, происходили исключительно через нее. Ранее, отметила Шуляк, бумажные документы в строительной сфере могли подделывать, терять или рассматривать вручную, ускоряя или приостанавливая механизмы их получения - всем этим чиновники легко манипулировали за взятки.

Однако с появлением ЕДЕССС большинство процессов перевели в онлайн-формат, что значительно экономит время пользователей и защищает их от мошеннических действий, ведь каждый шаг фиксируется в системе сразу.

"При этом на момент ее запуска переход от бумажного документооборота к электронному казался субъектам градостроительства чем-то невозможным. А сейчас ЕДЕССС стала не только привычной, но и обязательной", - отметила Шуляк.

Она сообщила, что за 5 лет работы количество зарегистрированных пользователей ЕДЕССС выросло до 140 тысяч - за год увеличившись более чем на треть. Это архитекторы, инженеры-проектировщики, сотрудники органов архитектурно-строительного контроля, заказчики строительства, девелоперы.

Количество строительных услуг по 13 основным категориям, предоставленных через портал Дия, выросло со 163 тыс. до более чем 221 тыс., то есть почти на 40%. А строительными услугами в ЦНАПах воспользовались более 410 тыс. раз - на 37% больше, чем год назад.

Также за 5 лет работы через е-систему было выдано более 80 тыс. градостроительных условий и ограничений (ГУО). Шуляк подчеркнула, что получение застройщиками градостроительных условий и ограничений (ГУО) -- обязательный этап, без которого по закону строительство невозможно. При этом этот этап входит в топ-3 самых коррупциогенных. Уровень коррупционных рисков здесь чрезвычайно высок.

В сфере регистрации специальных имущественных прав (СИП) - полностью новый функционал, запущенный в течение последнего года - уже зафиксировано 474 объекта и 60 тыс. будущих единиц недвижимости (квартиры, парковочные места, коммерческие площади).

В целом, добавила Шуляк, за 5 лет работы общее количество зарегистрированных в е-системе документов достигло 7,5 млн.

"Важна не только цифра и удобство для пользователей, но и антикоррупционный эффект, который обеспечивает цифровизация. Так, экономический антикоррупционный эффект от работы ЕДЕССС составляет не менее 1,5 млрд грн в год. Именно такую сумму экономит государство благодаря минимизации коррупционных рисков, устраняя участие чиновников на тех этапах, где годами требовались взятки", - подчеркнула нардеп.

Ожидается, что следующими шагами в развитии ЕДЕССС станут запуск мобильного приложения "Прозрачное строительство", автоматизация изменений по объектам СИП, строительные услуги в мобильной версии "Дії" и новые проверки, минимизирующие человеческий фактор.

В то же время, подчеркнула Елена Шуляк, необходимо внедрять дальнейшую автоматизацию строительной сферы.