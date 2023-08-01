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П'ять ракет - п'ять влучань. HIMARS знищив окупантів на острові Джарилгач

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Вівторок 01 серпня 2023 17:58
П'ять ракет - п'ять влучань. HIMARS знищив окупантів на острові Джарилгач Фото: HIMARS знищив окупантів на острові Джарилгач (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові завдали удару по позиціях окупантів на острові Джарилгач з артилерійської системи HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр Національного Спротиву.

На опублікованих кадрах видно, що безпілотник зафіксував позиції окупантів, які знаходились в окупованій частині Херсонської області. Українські бійці завдали по них п'ять ударів з ракетами HIMARS.

Від обстрілу росіяни намагались сховатись у кущах та тренувальних окопах, однак саме туди влучила ракета.

Зауважимо, що відстань від Джарилгача до найближчих контрольованих Україною територій складає близько 70 км. Від коси острова - близько 60 км.

Острів Джарилгач

19 травня український Генштаб повідомив, що окупанти засипали переправу до острова Джарилгач піском та поєднали його з територією окупованої частини Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.

Росіяни зробили це для того, щоб використовувати острів для військових потреб.

При цьому загарбники розмістили там 300 російських військовослужбовців і 15 човнів іноземного виробництва, викрадених у місцевого населення.

Окупація Херсонської області

Восени минулого року українські військові змогли звільнити від окупантів правобережну частину Херсонської області. Однак лівобережна частина все ще перебуває під контролем загарбників.

На окупованих територіях загарбники вдаються до терору населення, займають їхні домівки та викрадають майно.

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