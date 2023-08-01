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Пять ракет – пять попаданий. HIMARS уничтожил оккупантов на острове Джарилгач

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Вторник 01 августа 2023 17:58
Пять ракет – пять попаданий. HIMARS уничтожил оккупантов на острове Джарилгач Фото: HIMARS уничтожил оккупантов на острове Джарилгач (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные нанесли удар по позициям оккупантов на острове Джарилгач по артиллерийской системе HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр Национального Сопротивления.

На опубликованных кадрах видно, что беспилотник зафиксировал позиции оккупантов, которые находились в оккупированной части Херсонской области. Украинские бойцы нанесли по ним пять ударов с ракетами HIMARS.

От обстрела россияне пытались укрыться в кустах и тренировочных окопах, однако именно туда попала ракета.

Отметим, что расстояние от Джарилгача до ближайших контролируемых Украиной территорий составляет около 70 км. От косы острова – около 60 км.

Остров Джарилгач

19 мая украинский Генштаб сообщил, что оккупанты засыпали переправу на остров Джарилгач песком и соединили его с территорией оккупированной части Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное.

Россияне сделали это для того, чтобы использовать остров для военных нужд.

При этом захватчики разместили там 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, похищенных у местного населения.

Оккупация Херсонской области

Осенью прошлого года украинские военные смогли освободить от оккупантов правобережную часть Херсонской области. Однако левобережная часть все еще находится под контролем захватчиков.

На оккупированных территориях захватчики прибегают к террору населения, занимают их дома и похищают имущество.

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