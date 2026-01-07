П'ять підсанкційних танкерів біля берегів Венесуели змінили прапори на російські - NYT

Маскування "тіньового флоту"

Судна, які раніше ховали своє походження під прапорами інших країн, тепер офіційно перейшли під російську юрисдикцію.

Перереєстрація відбулася в той час, коли танкери перебували на рейді біля берегів Венесуели, яка також перебуває під жорсткими санкціями Заходу.

Згідно з даними Російського морського реєстру судноплавства, під прапор РФ перейшли судна Bella 1 та Hyperion. Окрім них, ще три танкери, що перебували у венесуельських водах, аналогічним чином змінили реєстрацію за останні дні.

Обхід обмежень

Усі п'ять суден перебувають під санкціями США через транспортування іранської або російської нафти. Після зміни прапора вони офіційно оголосили портами приписки російські міста Сочі й Таганрог.

Один із танкерів зник з територіальних вод Венесуели раніше цього тижня, попри американську морську блокаду, встановлену щодо підсанкційних суден.