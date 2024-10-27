П'ять областей України частково залишились без світла через обстріли РФ: що відомо

Через атаки Росії по Україні п'ять областей частково залишилися без світла. Йдеться про понад 500 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях", - йдеться у повідомленні.

На ранок, 27 жовтня, залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 528 населених пунктів.

В яких регіонах є відключення світла