П'ять областей України частково залишились без світла через обстріли РФ: що відомо
Через атаки Росії по Україні п'ять областей частково залишилися без світла. Йдеться про понад 500 населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях", - йдеться у повідомленні.
На ранок, 27 жовтня, залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 528 населених пунктів.
В яких регіонах є відключення світла
- у Хмельницькій області під час повітряної тривоги вимикалось обладнання на одній із підстанцій, що призвело до знеструмлення підстанцій, побутових та промислових споживачів. Під час огляду виявлено загорання, пожежу ліквідовано. Живлення відновлено за резервною схемою;
- у Дніпропетровській області внаслідок обстрілу території підстанції вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та водоканал. Живлення відновлено;
- у Донецькій області через бойові дії вимикались повітряні лінії, знеструмлювались підстанція та побутові споживачі;
- у Сумській області під час повітряної тривоги через дронову атаку знеструмлювались підстації, побутові споживачі у двох областях, енергетичні об'єкти та місцева промисловість. Живлення відновлено.
Атака РФ по Україні
Російські війська атакували Україну 80 дронами в ніч проти 27 жовтня. Сили ППО збили 41 російський безпілотник.
БПЛА окупанти запускали одразу з трьох напрямків. Найбільше дронів було збито в Київській та Одеській областях.
Зокрема, РФ атакувала Сумську область. Під ударом опинилися енергооб'єкти у Роменському районі. У Сумах зникло світло через атаку загарбників.
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