Пять областей Украины частично остались без света из-за обстрелов РФ: что известно

Фото: пять областей Украины частично остались без света из-за обстрелов РФ 27 октября (Getty Images)

Из-за атак России по Украине пять областей частично остались без света. Речь идет про больше 500 населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении. К утру, 27 октября, остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 528 населенных пунктов. В каких регионах есть отключения света в Хмельницкой области во время воздушной тревоги отключалось оборудование на одной из подстанций, что привело к обесточиванию подстанций, бытовых и промышленных потребителей. Во время осмотра обнаружено возгорание, пожар ликвидирован. Питание восстановлено по резервной схеме;

в Днепропетровской области в результате обстрела территории подстанции выключалось оборудование, при этом обесточивались бытовые потребители и водоканал. Питание восстановлено;

в Донецкой области из-за боевых действий выключались воздушные линии, обесточивалась подстанция и бытовые потребители;

в Сумской области во время воздушной тревоги из-за дроновой атаки обесточивались подстанции, бытовые потребители в двух областях, энергетические объекты и местная промышленность. Питание возобновлено.