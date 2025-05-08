П'ять місяців боїв: Сили оборони звільнили 200 гектарів лісу у Харківській області

Як зазначається, "Хартія" у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні завершила масштабну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців Харківської області. Загальна площа деокупованої території становить понад 2 мільйони квадратних метрів (понад 200 гектарів).

"Наступальні дії тривали п’ять з половиною місяців - операція розпочалася у листопаді 2024 року. Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдалося відтіснити ворога далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості", - йдеться у повідомленні.

За цей час ворог втратив загиблими та пораненими майже 1500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки.

Прорив оборони противника та захоплення плацдарму на початковому етапі операції був здійснений спільними силами підрозділів "Хартія" та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Аналітичний сервіс DeepState опублікував карту бойових дій та звільненої території на північ від Харкова.



джерело t.me/DeepStateUA