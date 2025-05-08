Пять месяцев боев: Силы обороны освободили 200 гектаров леса в Харьковской области

Как отмечается, "Хартия" во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне завершила масштабную операцию по освобождению лесного массива к северу от Липцев Харьковской области. Общая площадь деоккупированной территории составляет более 2 миллионов квадратных метров (более 200 гектаров).

"Наступательные действия продолжались пять с половиной месяцев - операция началась в ноябре 2024 года. Благодаря слаженной работе подразделений удалось оттеснить врага дальше от Харькова и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности", - говорится в сообщении.

За это время враг потерял погибшими и ранеными почти 1500 солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники.

Прорыв обороны противника и захват плацдарма на начальном этапе операции был осуществлен совместными силами подразделений "Хартия" и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Аналитический сервис DeepState опубликовал карту боевых действий и освобожденной территории к северу от Харькова.



источник t.me/DeepStateUA