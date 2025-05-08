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Пять месяцев боев: Силы обороны освободили 200 гектаров леса в Харьковской области

Фото: Силы обороны освободили 200 гектаров леса возле Липцов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны Украины провели масштабную операцию на севере Харьковской области. Воинам удалось освободить 20 гектаров леса возле населенного пункта Липцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".

Как отмечается, "Хартия" во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины ко Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне завершила масштабную операцию по освобождению лесного массива к северу от Липцев Харьковской области. Общая площадь деоккупированной территории составляет более 2 миллионов квадратных метров (более 200 гектаров).

"Наступательные действия продолжались пять с половиной месяцев - операция началась в ноябре 2024 года. Благодаря слаженной работе подразделений удалось оттеснить врага дальше от Харькова и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности", - говорится в сообщении.

За это время враг потерял погибшими и ранеными почти 1500 солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники.

Прорыв обороны противника и захват плацдарма на начальном этапе операции был осуществлен совместными силами подразделений "Хартия" и 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Аналитический сервис DeepState опубликовал карту боевых действий и освобожденной территории к северу от Харькова.

источник t.me/DeepStateUA

 

Бои к северу от Харькова

Напомним, российские войска год назад пошли в наступление на севере Харьковской области. Наступательная операция россиян началась в направлении населенного пункта Липцы и города Волчанск. Бои там до сих пор продолжаются.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Харьковском направлении враг 11 раз штурмовал позиции защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

Аналитики Института войны (ISW) зафиксировали продвижение войск РФ вблизи Агрегатного завода в центре Волчанска.

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