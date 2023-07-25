П'ять країн просять ЄС продовжити тимчасову заборону на імпорт українського зерна
П'ять держав-членів Європейського Союзу, які межують з Україною, звернулися у вівторок до Ради ЄС із проханням про продовження тимчасової заборони на ввезення української зернової продукції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Йдеться про Польщу, Угорщину, Словаччину, Болгарію та Румунію. Ці держави просять продовжити заборону на імпорт чотирьох видів зерна з України після запланованого терміну дії 15 вересня, проінформували в Раді ЄС.
За словами міністра сільського господарства Іспанії Луїса Планаса Пучадеса на прес-конференції в Брюсселі, ці 5 країн хотіли б, щоб тимчасова заборона ЄС на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та олії була продовжена до кінця 2023 року. Чиновник виступав у якості президента Ради ЄС із сільського господарства та рибальства.
Європейський союз у травні вжив заходів для усунення вузьких місць у логістиці та захисту місцевих фермерів від зниження цін через дешевше зерно, вироблене в Україні.
Як заявив комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський, блоку необхідно буде враховувати "нові обставини" при розгляді питання про продовження з огляду на вихід РФ із Чорноморської зернової угоди.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через "коридори солідарності" після виходу Росії із "зернової угоди".
Вихід РФ із "зернової угоди"
У Росії 17 липня офіційно заявили про вихід із "зернової угоди", яка діяла протягом року і дозволяла безпечно експортувати українське продовольство з чорноморських портів.
Після цього війська РФ майже щодня атакують південь України. Зокрема, окупанти обстрілюють Одесу та область.
Нагадаємо, що в ніч проти 24 липня російські війська атакували річковий порт Рені на Дунаї, який знаходиться недалеко від кордону з Румунією.
Міністри сільського господарства країн Євросоюзу обговорюють, як сприяти експорту українського зерна на тлі російських ударів по портовій інфраструктурі.
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