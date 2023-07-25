Пять стран просят ЕС продлить временный запрет на импорт украинского зерна

Пять государств-членов Европейского Союза, граничащих с Украиной, обратились во вторник к Совету ЕС с просьбой о продлении временного запрета на ввоз украинской зерновой продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Речь идет о Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии. Эти государства просят продлить действующий запрет на импорт четырех видов зерна из Украины после запланированного срока действия 15 сентября, проинформировали в Совете ЕС.

По словам министра сельского хозяйства Испании Луиса Планаса Пучадеса на пресс-конференции в Брюсселе, эти 5 стран хотели бы, чтобы временный запрет ЕС на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла был продлен до конца 2023 года. Чиновник выступал в качестве президента Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству.

Европейский союз в мае принял меры для устранения узких мест в логистике и защиты местных фермеров от снижения цен из-за более дешевого зерна, произведенного в Украине.

Как заявил комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, блоку необходимо будет учитывать "новые обстоятельства" при рассмотрении вопроса о продлении, учитывая выход РФ из Черноморской зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готов экспортировать почти всю сельскохозяйственную продукцию из Украины через "коридоры солидарности" после выхода России из "зернового соглашения".

Выход РФ из "зернового соглашения"

В России 17 июля официально заявили о выходе из "зернового соглашения", которое действовало в течение года и позволяло безопасно экспортировать украинское продовольствие с черноморских портов.

После этого войска РФ почти ежедневно атакуют юг Украины. В частности, оккупанты обстреливают Одессу и область.

Напомним, что в ночь на 24 июля российские войска атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится недалеко от границы с Румынией.

Министры сельского хозяйства стран Евросоюза обсуждают, как способствовать экспорту украинского зерна на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре.