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П'ять країн готові передати Україні системи Patriot, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

П'ять країн виразили готовність передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Джо Байдена на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми маємо підтримку п'яти країн щодо надання систем Patriot. Також ми даємо знати країнам, які чекають від нас постачання Patriot в майбутньому, що їм доведеться почекати. Ми все будемо передавати зараз Україні", - сказав Байден.

Своєю чергою Зеленський нагадав, що Україна нагально потребує сім таких систем ППО.

"Ми нагально потребуємо сім систем Patriot. Ми обговорювали можливість отримати п'ять з них, це правда. І ми працюємо над цим. Це не означає, що вони будуть у нас завтра, але ми бачимо у найближчому майбутньому хороші результати для України", - зазначив український президент.

Patriot для України

Зазначимо, що системи ППО, зокрема Patriot, які можуть збивати балістичні ракети Росії, наразі є однією з головних потреб України.

Наразі тільки Німеччина погодилася надати одну батарею Patriot. Це буде вже третя система, яку передасть країна.

Як розповів нещодавно президент України Володимир Зеленський, найближчим часом очікуються нові позитивні рішення щодо передачі двох-трьох систем Patriot.

Він зазначив, що переговори про постачання ЗРК ведуться зі США та країнами Європи.

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