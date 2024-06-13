Пять стран готовы передать Украине системы Patriot, - Байден

"Мы имеем поддержку пяти стран по предоставлению систем Patriot. Также мы даем знать странам, которые ждут от нас поставку Patriot в будущем, что им придется подождать. Мы все будем передавать сейчас Украине", - сказал Байден.

В свою очередь Зеленский напомнил, что Украина срочно нуждается в семи таких системах ПВО.

"Мы срочно нуждаемся в семи системах Patriot. Мы обсуждали возможность получить пять из них, это правда. И мы работаем над этим. Это не значит, что они будут у нас завтра, но мы видим в ближайшем будущем хорошие результаты для Украины", - отметил украинский президент.