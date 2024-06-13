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Пять стран готовы передать Украине системы Patriot, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пять стран выразили готовность передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы имеем поддержку пяти стран по предоставлению систем Patriot. Также мы даем знать странам, которые ждут от нас поставку Patriot в будущем, что им придется подождать. Мы все будем передавать сейчас Украине", - сказал Байден.

В свою очередь Зеленский напомнил, что Украина срочно нуждается в семи таких системах ПВО.

"Мы срочно нуждаемся в семи системах Patriot. Мы обсуждали возможность получить пять из них, это правда. И мы работаем над этим. Это не значит, что они будут у нас завтра, но мы видим в ближайшем будущем хорошие результаты для Украины", - отметил украинский президент.

Patriot для Украины

Отметим, что системы ПВО, в частности, Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты России, сейчас являются одной из главных потребностей Украины.

Пока только Германия согласилась предоставить одну батарею Patriot. Это будет уже третья система, которую передаст страна.

Как рассказал недавно президент Украины Владимир Зеленский, в ближайшее время ожидаются новые положительные решения по передаче двух-трех систем Patriot.

Он отметил, что переговоры по поставкам ЗРК ведутся с США и странами Европы.

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