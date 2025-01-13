П'ять країн Європи об'єдналися в новий формат для допомоги Україні: хто в списку

У Варшаві 13 січня відбулося засідання міністрів оборони країн Е5 - Польщі, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії. Держави об'єдналися в новий формат для військової допомоги України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова та пресслужбу Міністерства оборони Польщі.
У засіданні міністрів оборони країн Е5 взяв участь і Умєров.
"Це нове об’єднання держав, які мають найбільші оборонні бюджети серед європейських країн і спільно працюють над зміцненням європейської безпеки та підтримку України", - зазначив український міністр.
За його словами, Е5 відіграє ключову роль у важливих оборонних коаліціях:
Під час зустрічі міністри обговорили ключові пріоритети оборони України у 2025 році:
"Важливим досягненням стало затвердження Дорожніх карт оборонних коаліцій до 2027 року. Це чіткий сигнал, що Європа готова планувати свою підтримку України на роки вперед", - додав Умєров.
За його словами, міністри оборони п'яти країн підтвердили, що військова допомога Україні триватиме, адже це - інвестиція у мир і стабільність на нашому континенті.
У Міноборони Польщі також розповіли, що переговори союзників були зосереджені на зміцненні союзницької співпраці в умовах актуальних викликів безпеці в Європі, особливо в контексті підтримки України у боротьбі з російською агресією.
міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Варшаві 13 січня відбудеться зустріч міністрів оборони Польщі, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії. До переговорів має приєднатися глава Міноборони України Рустем Умєров в онлайн-режимі.
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