Пять стран Европы объединились в новый формат для помощи Украине: кто в списке

В Варшаве 13 января состоялось заседание министров обороны стран Е5 - Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании. Государства объединились в новый формат для военной помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова и пресс-службу Министерства обороны Польши.
В заседании министров обороны стран Е5 принял участие и Умеров.
"Это новое объединение государств, которые имеют самые большие оборонные бюджеты среди европейских стран и совместно работают над укреплением европейской безопасности и поддержку Украины", - отметил украинский министр.
По его словам, Е5 играет ключевую роль в важных оборонных коалициях:
Во время встречи министры обсудили ключевые приоритеты обороны Украины в 2025 году:
"Важным достижением стало утверждение Дорожных карт оборонных коалиций до 2027 года. Это четкий сигнал, что Европа готова планировать свою поддержку Украины на годы вперед", - добавил Умеров.
По его словам, министры обороны пяти стран подтвердили, что военная помощь Украине будет продолжаться, ведь это - инвестиция в мир и стабильность на нашем континенте.
В Минобороны Польши также рассказали, что переговоры союзников были сосредоточены на укреплении союзнического сотрудничества в условиях актуальных вызовов безопасности в Европе, особенно в контексте поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.
министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Варшаве 13 января состоится встреча министров обороны Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании. К переговорам должен присоединиться глава Минобороны Украины Рустем Умеров в онлайн-режиме.
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