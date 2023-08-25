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П'ять країн ЄС мають намір продовжити заборону імпорту зерна з України

Фото: П'ять країн ЄС мають намір продовжити заборону імпорту зерна з України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за продовження заборони ЄС на імпорт українського зерна в ці країни до кінця року.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми підтримуємо заборону на імпорт у наші країни до кінця року. Я хочу сказати, що навіть якщо це не вдасться, деякі країни введуть свої власні обмеження. Наша декларація зрозуміла", - заявив він. 

За його словами, міністри сільського господарства п'яти країн також згодні з тим, що вони підтримують субсидування транзиту зерна, і хочуть, щоб до списку заборонених до ввезення продуктів додали й інші, наприклад, малину у випадку Польщі. 

Заборона на імпорт українського зерна 

У травні Європейський союз дозволив п'ятьом сусіднім з Україною країнам заборонити продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни.

Термін дії цієї заборони закінчується 15 вересня.

Водночас Україна розраховує , що всі обмеження Єврокомісії на український аграрний експорт буде скасовано з 15 вересня.

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