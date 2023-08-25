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Пять стран ЕС намерены продлить запрет на импорт зерна из Украины

Фото: Пять стран ЕС намерены продлить запрет на импорт зерна из Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступают за продление запрета ЕС на импорт украинского зерна в эти страны до конца года.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы поддерживаем запрет на импорт в наши страны до конца года. Я хочу сказать, что даже если это не удастся, некоторые страны введут свои собственные ограничения. Наша декларация ясна", - заявил он. 

По его словам, министры сельского хозяйства пяти стран также согласны с тем, что они поддерживают субсидирование транзита зерна, и хотят, чтобы в список запрещенных к ввозу продуктов были добавлены и другие, например, малина в случае Польши. 

Запрет на импорт украинского зерна 

В мае Европейский союз разрешил пяти соседним с Украиной странам запретить продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке, разрешив при этом транзит таких грузов для экспорта в другие страны.

Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

В то же время Украина рассчитывает, что все ограничения Еврокомиссии на украинский аграрный экспорт будут отменены с 15 сентября.

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