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П'ять із дев'яти блоків українських АЕС знизили потужність під час ракетної атаки, - МАГАТЕ

Україна, П'ятниця 13 грудня 2024 12:34
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П'ять із дев'яти блоків українських АЕС знизили потужність під час ракетної атаки, - МАГАТЕ Фото: блок управління Хмельницької АЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість блоків українських АЕС знизили потужність під час ракетної атаки 13 грудня. Російська армія знову атакує енергетику України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МАГАТЕ.

"Сьогодні 5 із 9 діючих енергоблоків атомних електростанцій України знизили виробіток електроенергії через поновлення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури", - ідеться в повідомленні агентства ООН з атомної енергії.

Ракетний удар 13 грудня

Нагадаємо, російська армія вранці 13 грудня провела чергову масовану атаку по Україні. Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, метою масованого ракетного удару була енергетика.

Загалом було виявлено 287 засобів повітряного нападу противника - 94 ракети і 193 БПЛА.

Підтверджено збиття 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К", однієї балістичної ракети "Іскандер-М" та 80 ударних БПЛА типу "Shahed" і безпілотників невстановленого типу.

Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локально втрачені), п'ять - повернулися до Росії, ще один - до Білорусі.

Після ракетної атаки в Україні збільшили обсяг відключень світла за графіками. Застосовано три черги з шести, тобто половина українців зараз без світла.

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МАГАТЕ АЕС
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