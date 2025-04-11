П'ять годин про Україну? Навіщо Віткофф їздив до Путіна і що привіз йому від Трампа

Головне:

Чому злиться Трампа і який його новий ультиматум?

Що мав донести Віткофф до Путіна про Україну?

Чому зустріч Віткоффа з Путіним не стане доленосною?

Що обговорювали Віткофф і Путін за закритими дверима?

Які підсумки візиту і чи є прогрес щодо завершення війни в Україні?

Що відомо про новий дедлайн Трампа для Путіна

Про поїздку дипломатичного представника Трампа в Росію вранці повідомив американський портал Axios. За його даними, крім зустрічі з Кирилом Дмитрієвим, який відповідає за інвестиційне співробітництво з іншими країнами і є переговірником кремлівського диктатора, планувалася зустріч із самим Володимиром Путіним.

Це третя їхня зустріч відтоді, як Віткофф став переговірником між Білим домом і Кремлем. Причому на тлі недавнього роздратування Трампа коментарями Путіна щодо нібито нелегітимності української влади.

Axios з посиланням на джерела пише, що Трамп поставив новий дедлайн. Якщо під час переговорів до кінця квітня не буде досягнуто перемир'я в Україні, США можуть запровадити додаткові санкції проти Росії, зокрема через окремий закон, ухвалений у Конгресі. Імовірно, цей посил і мав донести Віткофф.

Він приймав Дмитрієва минулого тижня в спробі дати новий імпульс мирному процесу. За підсумками тієї зустрічі російський представник без деталей повідомив про нібито "значущий прогрес" у домовленості про припинення вогню в Україні, але дав зрозуміти, що знадобиться ще низка контактів, щоб вирішити всі розбіжності.

На двосторонньому треку США - Росія зрушення більш помітні. Напередодні сторони обмінялися ув'язненими. У рамках угоди Москва звільнила засуджену за донат для України Ксенію Кареліну в обмін на Артура Петрова, заарештованого за запитом США за контрабанду мікроелектроніки. Повідомлялося, що ця угода стала результатом попередньої зустрічі Віткоффа і Путіна в березні.

Чому у Путіна не чекають прориву щодо завершення війни в Україні

Літак Віткоффа приземлився в Санкт-Петербурзі близько 09:20 за київським часом. Через кілька годин стало відомо, що той уже зустрівся з російським візаві Дмитрієвим у готелі "Гранд Європа".

Російські ЗМІ опублікували відео, як він і Віткофф залишають готель в одному кортежі.

Що саме обговорювалося невідомо. Після зустрічі в готелі Віткофф відвідав Велику хоральну синагогу в Санкт-Петербурзі.

Відповідаючи на запитання журналістів, прес-секретар Путіна не став розкривати подробиці візиту. Водночас він зазначив, що сьогоднішні зустрічі не можна вважати доленосними.

"Тут не потрібно очікувати якихось проривів, відбувається процес нормалізації відносин", - зазначив Дмитро Пєсков, після чого додав, що переговори Віткоффа і Путіна точно відбудуться.

Що обговорювали Віткофф і Путін щодо України

Очікувалося, що однією з тем переговорів стане можлива зустріч Путіна з Трампом. Іншою - врегулювання російсько-української війни. За словами Пєскова, Віткофф щось привезе від Трампа і Путін це вислухає.

"Аспектів багато, субстанція дуже складна", - сказав він і підкреслив, що не планується обмежень за часом.

Він також зазначив, що це хороша можливість через Віткоффа передати позицію Росії. І уточнив, що сьогоднішня зустріч не пов'язана з переговорами в Стамбулі, де обговорювалася нормалізація роботи дипломатів.

Що саме посланник Трампа привіз Путіну, невідомо. Але можна припустити, з огляду на пост президента США в соцмережі TruthSocial якраз перед зустріччю.

"Росія має ворушитися. Занадто багато людей гине, тисячі щотижня, у жахливій і безглуздій війні - війні, яка ніколи не повинна була статися, і не сталася б, якби я був президентом", - зазначив він.

У підсумку переговори тривали чотири з половиною години за зачиненими дверима. Як заявив Пєсков, не виключено, що після зустрічі може відбутися телефонна розмова між Трампом і Путіним, причому в присутності все того ж Дмитрієва.

У цей час з'явилася публікація Reuters про те, що минулого тижня Віткофф уже доносив Трампу російську позицію: нібито найшвидшим способом домогтися припинення вогню в Україні є підтримка стратегії, згідно з якою Росія отримає контроль над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями. Неясно, чи справді все було так, але наразі лише Віткофф особисто розмовляє з Путіним.

Близько 22:00 на сайті Кремля з'явилося коротке повідомлення про зустріч, темою якої був "аспект українського врегулювання". За словами Дмитрієва, переговори були продуктивними. Деталей він не навів. Ні Віткофф, ні Путін до цієї години із заявами не виходили. За даними сервісу Flightradar, американський літак уже вилетів з аеропорту Пулково.

При підготовці використовувалися: матеріали Axios, Reuters, російських ЗМІ, заяви кремлівського спікера Дмитра Пєскова.