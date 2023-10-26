"П'яні вечірки" у Києві: справу передали до суду

До суду скерували обвинувальні акти щодо організатора та двох учасників "п'яних вечірок" у Києві, які знущалися з дівчат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну прокуратуру в Telegram .

Правоохоронці встановили, що підозрювані запрошували дівчат до орендованої квартири, після чого доводили їх до до стану безпорадності та робили фото та відео, зокрема порнографічного характеру. Знятий контент вони викладали в соцмережі.

Організатора вечірок підозрюють у зґвалтуванні трьох потерпілих, одна з яких на момент скоєння злочину була неповнолітньою, а також у виготовленні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру та хуліганстві.

Одного з учасників звинувачують у виготовленні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру та хуліганстві.

Іншого учасника судитимуть за можливе згвалтування однієї з потерпілих.

У прокуратурі наголошують, що досудове розслідування завершили ще у червні цього року, але сторона захисту затягувала ознайомлення з матеріалами справи.

Що передувало

Нагадаємо, на початку 2023 року в мережі розпочався скандал після того, як хлопці з Івано-Франківська оприлюднили у соцмережах фото та відео, на яких вони знущалися з дівчат.

Пізніше суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За такі дії зловмисникам загрожує до 7 років ув'язнення.