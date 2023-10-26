"Пьяные вечеринки" в Киеве: дело передали в суд

В суд направили обвинительные акты касательно организатора и двух участников "пьяных вечеринок" в Киеве, которые издевались над девушками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру в Telegram .

Правоохранители установили, что подозреваемые приглашали девушек в арендованную квартиру, после чего доводили их до состояния беспомощности и делали фото и видео, в том числе порнографического характера. Отснятый контент они выкладывали в соцсети.

Организатора вечеринок подозревают в изнасиловании трех потерпевших, одна из которых на момент совершения преступления была неполнолетней, а также в изготовлении и распространении изображений порнографического характера и хулиганстве.

Одного из участников обвиняют в изготовлении и распространении изображений порнографического характера и хулиганстве.

Другого участника будут судить за возможное изнасилование одной из потерпевших.

В прокуратуре отмечают, что досудебное расследование завершили еще в июне этого года, но сторона защиты затянула ознакомление с материалами дела.

Что предшествовало

Напомним, в начале 2023 года в сети начался скандал после того, как парни из Ивано-Франковска обнародовали в соцсетях фото и видео, на которых они издевались над девушками.

Позже суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. За такие действия злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.