"П'яні вечірки" у Києві: ще одному фігуранту оголосили підозру

Правоохоронці оголосили підозру третьому фігуранту скандальних "п'яних вечірок", що проводилися в Києві. Мова йде про 21-річного блогера.

"Третьому фігуранту п’яних вечірок у столиці поліція Київщини оголосила про підозру. 21-річний блогер був співучасником сексуального насильства та здійснення відеофіксації злочинних дій", - написав Нєбитов.

За його словами, слідчі поліції Київської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 153 ККУ.

Тож підозрюваному за скоєне загрожує до 7 років позбавлення волі.

"П'яні вечірки" в Києві

Нагадаємо, що 1 лютого, поліція прийшла з обшуками до підозрюваних в організації "п’яних вечірок" у Києві. За даними правоохоронців, компанія молодиків доводила дівчат до стану безпорадності, змушувала виконувати непристойні дії сексуального характеру, після чого глумилась із жертв в соцмережах.

Як стало відомо, двом блогерам-організаторам п'яних "вечірок" вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

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